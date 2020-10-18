Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!
Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuştu. Set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri Tibet ve Mert, sevimli halleriyle anne ve babasının ününü elinden aldı alacak...Sunduğu yemek programlarıyla adeta bir fenomen haline gelen Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikizler ve ikiz çocuk sahibi olan ünlüler...
Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuştu. Set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri Tibet ve Mert, sevimli halleriyle anne ve babasının ününü elinden aldı alacak...Sunduğu yemek programlarıyla adeta bir fenomen haline gelen Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikizler ve ikiz çocuk sahibi olan ünlüler...
Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Tibet ve Mert adında ikiz erkek evlada sahip olan ünlü çiftin çocukları, kendilerinden daha çok konuşuluyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler Tibet ve Mert başta olmak üzere ikiz bebeklere sahip ünlüler...
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Tuba Büyüküstün, kızlarını 2012 yılında kucağına aldı. O sıralarda Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda; ikizleri dünyaya geldikten sonra yardımcı istemediklerini ve tekrar çalışmaya başlayana kadar bebeklerine eşi Onur Saylak ile birlikte baktıklarını söylemişti.
Sözlerini "Sadece dördümüzdük ve şahaneydi." diye tamamlamıştı.