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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuştu. Set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri Tibet ve Mert, sevimli halleriyle anne ve babasının ününü elinden aldı alacak...Sunduğu yemek programlarıyla adeta bir fenomen haline gelen Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikizler ve ikiz çocuk sahibi olan ünlüler...

18.10.2020 15:08 - Son Güncelleme: 18.10.2020 15:11
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!

Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Tibet ve Mert adında ikiz erkek evlada sahip olan ünlü çiftin çocukları, kendilerinden daha çok konuşuluyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler Tibet ve Mert başta olmak üzere ikiz bebeklere sahip ünlüler...

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!

BEYONCE

R&B müziğinin divası Beyonce, kızı Blu Ivy'den sonra Sir Carter ve Rumi isimli çocuklarını 2017 yılında dünyaya getirdi. Kraliçe B, Rumi ismini Mevlana'dan etkilenerek koymuş.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Tuba Büyüküstün, kızlarını 2012 yılında kucağına aldı. O sıralarda Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda; ikizleri dünyaya geldikten sonra yardımcı istemediklerini ve tekrar çalışmaya başlayana kadar bebeklerine eşi Onur Saylak ile birlikte baktıklarını söylemişti.

Sözlerini "Sadece dördümüzdük ve şahaneydi." diye tamamlamıştı.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!

WILMA ELLES

Alman oyuncu Wilma Elles nam-ı diğer Caroline, ikizlerini 2015 yılında Amerika'da dünyaya getirdi.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri anne-babasını solladı!

ANGELİNA JOLİE

Angelina Jolie tam 6 çocuk annesi. Bu çocukların 3'ü evlatlık 3'ü ise biyolojik biliyorsunuz. Şimdi kocaman olan ikizlerini ise 2008 yılında kucağına aldı.

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