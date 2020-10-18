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Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...

3 yıl önce hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel 2.5 aylık hamile. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşarken, 30 yaşındaki Öykü Karayel ilk aşermesi ile magazin gündeminde yerini aldı.

18.10.2020 16:34 - Son Güncelleme: 18.10.2020 16:46
Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...

ÖYKÜ KARAYEL HAMİLE!

2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor. 2.Sayfa'nın haberine göre 2.5 aylık hamile olan Öykü Karayel aşerdi.

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Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...

MANTI AŞERDİ

İlk bebeğini kucaklarına almak için heyecan duyan Öykü Karayel - Can Bonomo çiftinin, çiçeği burnunda anne adayının canının mantı çekmesi üzerine soluğu mantıcıda aldığı öğrenildi.
Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...

11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Hangi ünlü kiminle birlikte? İşte ünlülerin aşkları...

Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...
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