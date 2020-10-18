Can Bonomo'nun hamile eşi Öykü Karayel aşerdi! 2.5 aylık hamile Öykü Karayel'in canı bakın ne çekti...
3 yıl önce hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel 2.5 aylık hamile. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşarken, 30 yaşındaki Öykü Karayel ilk aşermesi ile magazin gündeminde yerini aldı.
18.10.2020 16:34
- Son Güncelleme: 18.10.2020 16:46
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