Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!
Dizi haberlerini yakından takip edenler için meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Çukur'dan sonraki dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile her sezonuyla izlenme rekorları kırsa da bu sezon final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen dizinin başarılı oyuncusundan haber geldi. Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı, peki hangi dizide hangi rolde yer alacak? Çukur'da Celasun karakteri ile başarılı oyunculuk üstlenen Kubilay Aka hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
Dizi haberlerini yakından takip edenler için meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Çukur'dan sonraki dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile her sezonuyla izlenme rekorları kırsa da bu sezon final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen dizinin başarılı oyuncusundan haber geldi. Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı, peki hangi dizide hangi rolde yer alacak? Çukur'da Celasun karakteri ile başarılı oyunculuk üstlenen Kubilay Aka hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
Çukur dizisi adım adım finale yaklaşırken başarılı oyuncuları da yeni projelere adım atmaya başladı. Çukur'da Celasun karakterini canlandıran ve izleyenleri kendisine hayran bırakan Kubilay Aka'nın yeni projesi belli oldu. Dizinin sıkı takipçileri ise bu yeni proje hakkındaki bilgileri merakla araştırmaya başladı. Peki başarılı ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, Çukur'dan sonra nerede izlenebilecek? İşte yanıtı…
İŞTE YENİ DİZİSİ!
Sevilen oyuncu, yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Cam Tavanlar projesi ile anlaştı. Hekimoğlu'nun yapım şirketi OJO Pictures'ın çekeceği ve yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu yapım, yaz ayında ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna ve detaylarına ilişkin henüz bilgiler netleşmiş değil.