Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı
Bir dönem ekranlara damgasını Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı rolüyle gönülleri fetheden İpek Tenolcay Nesrin Çakır çok konuşulmuştu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve cuma günleri heyecanla takip edilen Kırmızı Oda dizisinde konuk ve yeni oyuncu transferleri peş peşe duyurulmaya başlandı. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda da ekranlara veda eden Maria ile Mustafa dizisinde dikkatleri üzerine çeken İpek Tenolcay yeni yıla Kırmızı Oda dizisiyle merhaba dedi. Tenolcay dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat veriyor.
04.03.2021 17:29
- Son Güncelleme: 04.03.2021 17:29
Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı. TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Kırmızı Oda'dan yeni transfer haberleri geliyor. Ekranlarındaki macerasına tam gaz devam eden Kırmızı Oda dizisi bomba bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin Çakır rolüyle hafızalarımızda önemli bir yer edinen İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun dizide canlandırdığı karakter kısa sürede çok konuşuldu. İpek Tenolcay, Kırmızı Oda dizisinde güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayat verdiği Nazlı karakterinin annesi olarak kamera karşısında çıktı.