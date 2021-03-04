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Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı

Bir dönem ekranlara damgasını Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı rolüyle gönülleri fetheden İpek Tenolcay Nesrin Çakır çok konuşulmuştu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve cuma günleri heyecanla takip edilen Kırmızı Oda dizisinde konuk ve yeni oyuncu transferleri peş peşe duyurulmaya başlandı. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda da ekranlara veda eden Maria ile Mustafa dizisinde dikkatleri üzerine çeken İpek Tenolcay yeni yıla Kırmızı Oda dizisiyle merhaba dedi. Tenolcay dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat veriyor.

04.03.2021 17:29 - Son Güncelleme: 04.03.2021 17:29
Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı

Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı. TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Kırmızı Oda'dan yeni transfer haberleri geliyor. Ekranlarındaki macerasına tam gaz devam eden Kırmızı Oda dizisi bomba bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin Çakır rolüyle hafızalarımızda önemli bir yer edinen İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun dizide canlandırdığı karakter kısa sürede çok konuşuldu. İpek Tenolcay, Kırmızı Oda dizisinde güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayat verdiği Nazlı karakterinin annesi olarak kamera karşısında çıktı.

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Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı

İPEK TENOLCAY, KIRMIZI ODA'DA!

Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin Çakır rolüyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı

İpek Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat veriyor.

Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı

İPEK TENOLCAY KİMDİR?

12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Asıl mesleği mankenlik olan İpek Tenolcay 1996 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır.

Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı

İlk olarak Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol alan Tenolcay ayrıca sunuculuk da yapmıştır.

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