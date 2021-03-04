Laz Ziya'nın göz bebeğiydi yeni dizisi olay olacak! Dönüşüyle fırtınalar kopardı. TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Kırmızı Oda'dan yeni transfer haberleri geliyor. Ekranlarındaki macerasına tam gaz devam eden Kırmızı Oda dizisi bomba bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin Çakır rolüyle hafızalarımızda önemli bir yer edinen İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun dizide canlandırdığı karakter kısa sürede çok konuşuldu. İpek Tenolcay, Kırmızı Oda dizisinde güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayat verdiği Nazlı karakterinin annesi olarak kamera karşısında çıktı.