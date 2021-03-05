Gerçeği yüzlerine haykırdı! Haluk'un sırrı ayyuka çıkıyor! Sadakatsiz'de flaş gelişme...
Kanal D ekranlarında adından söz ettiren Sadakatsiz dizisinde bu hafta ortalık iyice karışmaya başladı. Bölüm sonrası Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Selçuk'un olay olacak itirafı başta Haluk olmak üzere herkesi şok etti. Ben aslında Haluk Güçlü'nün oğluyum demesiyle ortalığı karıştırdı. Son bölümde Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya karar verdi. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalıştı. Selçuk'un itirafları ise o sırada orada olan herkesi şaşırttı.
05.03.2021 13:06
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:12
Gerçeği yüzlerine haykırdı! Haluk'un sırrı ayyuka çıkıyor! Sadakatsiz'de flaş gelişme... Sadakatsiz'in son bölümünde Selçuk'un bir anda ortaya çıkıp "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik. Kendimi takdim edeyim. Haluk Güçlü'nün reddettiği oğlu Selçuk. Gülümseyin." sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Selçuk elindeki bombanın pimini çekiyor ve itirafı geceye damga vurdu. Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkıştı. İzleyiciler bu olay sonrası gelecek hafta neler olacağına odaklandı.