Gerçeği yüzlerine haykırdı! Haluk'un sırrı ayyuka çıkıyor! Sadakatsiz'de flaş gelişme... Sadakatsiz'in son bölümünde Selçuk'un bir anda ortaya çıkıp "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik. Kendimi takdim edeyim. Haluk Güçlü'nün reddettiği oğlu Selçuk. Gülümseyin." sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Selçuk elindeki bombanın pimini çekiyor ve itirafı geceye damga vurdu. Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkıştı. İzleyiciler bu olay sonrası gelecek hafta neler olacağına odaklandı.