Çukur'da serüveni kısa sürmüştü! Bu transfer kasırgalar koparır! Yeni durağı Uyanış Büyük Selçuklu... Show TV'de ekranlarında yayınalnan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle karşımıza çıkan Barış Arduç performansıyla çok konuşulmuştu. Özellikle Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile karşılıklı diyalogları ve sahneleri heyecanı doruklara çıkarmıştı. Ancak bilindiği üzere Barış Arduç'un Çukur'daki macerası kısa sürdü. Akıllarda büyük bir etki bırakan Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ise gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak ediyor.