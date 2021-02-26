Çukur'da serüveni kısa sürmüştü! Bu transfer kasırgalar koparır! Yeni durağı Uyanış Büyük Selçuklu...
Son olarak Çukur'daki performansıyla adından sık sık söz ettiren Barış Arduç Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor iddiaları çok konuşuluyor. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamayı bekliyor.
26.02.2021 22:23
- Son Güncelleme: 27.02.2021 09:09
Çukur'da serüveni kısa sürmüştü! Bu transfer kasırgalar koparır! Yeni durağı Uyanış Büyük Selçuklu... Show TV'de ekranlarında yayınalnan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle karşımıza çıkan Barış Arduç performansıyla çok konuşulmuştu. Özellikle Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile karşılıklı diyalogları ve sahneleri heyecanı doruklara çıkarmıştı. Ancak bilindiği üzere Barış Arduç'un Çukur'daki macerası kısa sürdü. Akıllarda büyük bir etki bırakan Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ise gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak ediyor.