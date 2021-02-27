Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı
Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı bu kez bambaşka bir haberle gündemde. Metin Yüncü'nün eski eşi Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" açıklamasında bulundu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı" dedi.
Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu. Katıldığı Uçankuş TV canlı yayınında Songül Karlı ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yapan Mediha Ersoy, şarkıcıyı yuva yıkan kadın ilan etti. Mediha Ersoy, "Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek hem programdakileri hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.