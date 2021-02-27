Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu. Katıldığı Uçankuş TV canlı yayınında Songül Karlı ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yapan Mediha Ersoy, şarkıcıyı yuva yıkan kadın ilan etti. Mediha Ersoy, "Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek hem programdakileri hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.