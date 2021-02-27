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Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı bu kez bambaşka bir haberle gündemde. Metin Yüncü'nün eski eşi Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" açıklamasında bulundu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı" dedi.

27.02.2021 10:06 - Son Güncelleme: 27.02.2021 10:31
Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı.

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Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

İkili arasındaki dava sürerken geçtiğimiz günlerde Songül Karlı eski eşi ile reyting için evlendiğini itiraf etmişti.

Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu. Katıldığı Uçankuş TV canlı yayınında Songül Karlı ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yapan Mediha Ersoy, şarkıcıyı yuva yıkan kadın ilan etti. Mediha Ersoy, "Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek hem programdakileri hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.

Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

Mediha Ersoy açıklamasında "Songül Karlı Metin'in beşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş" dedi.

Songül Karlı cephesinden skandal iddia 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Ortalık fena karıştı

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy açıklamalarında "Programı çok basmak istedim ama çocuğum vardı ailem engel oldu" itirafında da bulundu.