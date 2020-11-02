Haberler Galeri Magazin Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet'i canlandırıyordu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç meğer...

Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet'i canlandırıyordu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç meğer...

Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet'i canlandıran Barış Arduç, diziden ayrılır ayrılmaz soluğu eşi Gupse Özay ile Çeşme'deki evinde aldı. Geçtiğimiz ağustos ayında oyuncu Gupse Özay ile 6 yıllık ilişkisini nikah ile taçlandıran Barış Arduç'un hayatı merak ediliyor. 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya gelen Barış Arduç, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken oyuncu, yakışıklılığı ile de gündemden düşmüyor. Son olarak eşi Gupse Özay'ın hamile olduğu ancak bu iddianın doğru olmadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Barış Arduç'un nereli olduğu merak konusu oldu. Memleketiyle şaşırtan Barış Arduç nereli? İşte Çukur'dan ayrılan Barış Arduç ve ünlülerin memleketleri...

02.11.2020 17:15 - Son Güncelleme: 02.11.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





