Johnny Depp iftira davasını kaybetti! Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddia ediliyordu...
Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen olan Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun'a açtığı iftira davasını kaybetti. Deep, "İmajım zedelen" diyerek tazminat alma talebinde bulunmuştu. İftira adavası ile gündemden düşmeyen Depp ve Heard, yaklaşık 15 ay evli kaldıktan sonra Mayıs 2016'da ayrıldı.
02.11.2020 16:17
- Son Güncelleme: 02.11.2020 17:07
Boşanmanın ardından, Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a iftira davası açtı. 57 yaşındaki oyuncunun kendisini çok ağır düzeyde istismar ettiğini söyleyen Heard, "Bazı olaylar o kadar vahimdi ki, kasten ya da kontrolünü kaybedip çizgiyi aşarak beni öldüreceğinden korktum. Özellikle ilişkimizin son döneminde beni pek çok kez bilhassa öldürmekle tehdit etti" diye konuştu. Depp, ise suçlamaları reddederek asıl şiddet görenin kendisi olduğunu savundu.
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