Johnny Depp iftira davasını kaybetti! Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddia ediliyordu...

Boşanmanın ardından, Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a iftira davası açtı. 57 yaşındaki oyuncunun kendisini çok ağır düzeyde istismar ettiğini söyleyen Heard, "Bazı olaylar o kadar vahimdi ki, kasten ya da kontrolünü kaybedip çizgiyi aşarak beni öldüreceğinden korktum. Özellikle ilişkimizin son döneminde beni pek çok kez bilhassa öldürmekle tehdit etti" diye konuştu. Depp, ise suçlamaları reddederek asıl şiddet görenin kendisi olduğunu savundu.

