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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama: Başına gelmeyen anlayamaz
Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama: Başına gelmeyen anlayamaz
Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda corona virüs nedeniyle anneannesini kaybetmişti. Annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan güzel oyuncu, anneannesinin kaybının ardından büyük üzüntü yaşamış, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de üzmüştü. Ailesinin geri kalanı da karantinaya alınan Deniz, yaşanan zorlu sürecin ardından ilk kez bir dergiye röportaj verdi. Deniz, "Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz" ifadelerini kullandı.
11.06.2020 11:01
- Son Güncelleme: 11.06.2020 11:11
Pınar Deniz'in, annesi, anneannesi ve teyzesi geçtiğimiz aylarda corona virüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve güzel oyuncudan kısa bir süre sonra üzücü haber gelmişti.
Anneannesini corona virüs nedeni ile kaybeden Pınar Deniz, yaşadığı acı kayıp sonrası bir dergiye konuştu.
Tüm ailesiyle birlikte zor bir süreçten geçtiklerini belirten güzel oyuncu, "Ben şayet geçirdiysem hissetmedim. En sinir bozucu kısmı o zaten" dedi.
Deniz, "Farkında olmadan başkasının hayatına mal olabilirsin. Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz" ifadelerini kullandı.
Acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul eden oyuncu, "Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın" şeklinde konuşmuştu.