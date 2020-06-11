Haberler Galeri Magazin Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama: Başına gelmeyen anlayamaz

Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama: Başına gelmeyen anlayamaz

Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda corona virüs nedeniyle anneannesini kaybetmişti. Annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan güzel oyuncu, anneannesinin kaybının ardından büyük üzüntü yaşamış, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de üzmüştü. Ailesinin geri kalanı da karantinaya alınan Deniz, yaşanan zorlu sürecin ardından ilk kez bir dergiye röportaj verdi. Deniz, "Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz" ifadelerini kullandı.

11.06.2020 11:01 - Son Güncelleme: 11.06.2020 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





