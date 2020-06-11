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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin kardeşi Okan Yeninci ortaya çıktı! İşte kardeşi...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin kardeşi Okan Yeninci adeta bir fenomen çıktı. Anneleri Şafak Sol'un sahibi olduğu güzellik merkezinde görev alan Okan Yeninci gözlerden uzak duruyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

11.06.2020 10:15 - Son Güncelleme: 11.06.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





