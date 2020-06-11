Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca isyan etti: ‘Şimdi neden sessizsiniz?

Setlerin iptali konusundaki ısrarlarınıza daha fazla duyarsız kalmamak adına iki ay önce erken final yaptık. 150 kişi iki ay daha az para götürebildi evlerine. O zamanki şartlarla şimdiki şartlar aynı. O dönem 'Setler iptal edilsin' diyenler, şimdi başlayan setlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Keşke set emekçilerinin bu çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız."