Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca isyan etti: Şimdi neden sessizsiniz?
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Oyuncular Sendikası'nın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca bir röportajında, "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede? Herkes şimdi çekimlere başlıyor" demişti. Bu sözlerini hedef alan Oyuncular Birliği Sendikası'na, Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından yanıt geldi.
Sendika, Kaynarca'nın bir röportajında söylediği "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede? Herkes şimdi çekimlere başlıyor" sözlerine "Meslektaşımızın bugünkü şartlarla Mart-Nisan ayındaki şartları kıyaslaması oldukça hatalı bir yaklaşımdır" diye birçok oyuncunun imzaladığı bir bildiriyle cevap vermişti.
'OYLAMA YAPTIK'
"Dizi ekibi olarak en az sizin kadar bu meseleye hassas yaklaştık. Kendi aramızda demokratik bir oylama yaparak büyük oy farkıyla çalışmaya devam kararı aldık. Yapımcılarımız çok ciddi maliyetler içeren virüs engelleyici önlemler aldı, işimize devam ettik dostlar, yani fırıncılar, marketler gibi.
Setlerin iptali konusundaki ısrarlarınıza daha fazla duyarsız kalmamak adına iki ay önce erken final yaptık. 150 kişi iki ay daha az para götürebildi evlerine. O zamanki şartlarla şimdiki şartlar aynı. O dönem 'Setler iptal edilsin' diyenler, şimdi başlayan setlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Keşke set emekçilerinin bu çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız."