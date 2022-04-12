'Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı! Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da diskalifiye ettirecek hata...

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... Damla, Miyase, Elif ve Yeşim'in yarıştığı programda bu haftaya kaynanalar damga vurdu. Beyhan Hanım'ın son yaptığı bardağı taşırdı. Gelini Yeşim dahil kimse onaylamadı. ''Beyhan hanım çok paragöz biri başkasının yüzüğünü nasıl takarsın sen ya'' yorumları geldi. Beyhan Hanım'ın kızdıran hareketine en sert tepki ise Damla'nın kayınvalidesi Nuray Hanım'dan geldi. Peki neler oluyor? İşte herkesi şoke eden olayın detayları...