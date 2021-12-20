Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında skandal sözler! "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" dedi, sunucular ne yapacağını şaşırdı.

Astrolog Dinçer Güner ile Hande Kazanova, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Programa enerjik bir şekilde girmek için zıplayarak gelen Güner'e sunucular "Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" diye sordu.