Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında skandal sözler! "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" dedi sunucular ne yapacağını şaşırdı
Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında skandal sözler! Astrolog Dinçer Güner, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına enerjik girmeye çalışırken yayının başladığını fark etmeyen ünlü Astrolog, sunucuların kendisine yönelttiği, "Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusuna verdiği küfürlü yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Skandal olay kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini alırken, sunucu Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı. İşte o anlar...
20.12.2021 17:41
- Son Güncelleme: 20.12.2021 18:06
CANLI YAYINA HOPLAYA ZIPLAYA KÜFÜR EDEREK GİRDİ!
Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında skandal sözler! "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" dedi, sunucular ne yapacağını şaşırdı.
Astrolog Dinçer Güner ile Hande Kazanova, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Programa enerjik bir şekilde girmek için zıplayarak gelen Güner'e sunucular "Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" diye sordu.
DİNÇER GÜNER KİMDİR?
29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu Dinçer Güner 37 yaşındadır. En büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel işe dönüştürmek için ileri seviye astroloji dersleri alan Dinçer'in, söz konusu alanda birden fazla kitabı bulunuyor.