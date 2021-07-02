Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Atakan Çelik'in güzel eşi sosyal medyayı salladı! İşte Atakan Çelik'in eşi Zeynep...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 izleyiciden yoğun ilgi gördü. Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularının özel hayatları herkes tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de Atakan Çelik. Çok Güzel Hareketler dışında da pek çok filmde kendisine yer bulan Atakan Çelik'in 10 parmağında 10 marifet. Zaman zaman söylediği şarkılarla kendisine gündemde yer bulan 31 yaşındaki oyuncunun herkes eşni merak ediyor. İşte başta Atakan Çelik olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

02.07.2021 11:04 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





