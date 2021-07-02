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Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı tebrik eden Bülent Serttaş, Amerikan marka üstü açık lüks otomobil ile Bebek'te objektiflere takıldı. Baba - kız dikkatleri üzerine çekti o anlar işte böyle görüntülendi...

02.07.2021 11:33 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:38
Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

BABA - KIZ MEZUNİYET GEZMESİNDE!

Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! Kızı Miray Serttaş'la birlikte Amerikan marka, üstü açık lüks otomobil ile Bebek'te objektiflere takılan Bülent Serttaş, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı kutlayan Bülent Serttaş, bu kez kızı ile sahil turu attı.

Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

"SENİ SEVİYORUM"
56 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde büyük bir gurur yaşamıştı. Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseden mezun olmuştu. Kızının mezuniyet törenine katılan Serttaş, Instagram hesabından duygularını ifade etmişti: Canımın yarısı Miray'ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım. Seni seviyorum.


Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

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Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

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