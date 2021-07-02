Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! İşte baba - kızın mezuniyet gezmesi...

Bülent Serttaş lüks otomobili ile kızı Miray'a Boğaz turu attırdı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı tebrik eden Bülent Serttaş, Amerikan marka üstü açık lüks otomobil ile Bebek'te objektiflere takıldı. Baba - kız dikkatleri üzerine çekti o anlar işte böyle görüntülendi...

02.07.2021 11:33 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





