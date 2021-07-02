Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın plaj romantizmi! Önce öpücüklere boğdu ardından omuzlarına çıkardı...
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal Bodrum'da aşka geldi. Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülenen ünlü çiftten Şanal, sevgilisini suda öpücüklere boğdu. Ardından Özgü Kaya'yı omuzlarına alan Serdar Şanal'ın aşkı gündeme bomba gibi düştü. İşte ünlü çiftin tatil görüntüleri ve sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 tatilinden kareler...
02.07.2021 10:53
- Son Güncelleme: 02.07.2021 10:55
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın plaj romantizmi! Önce öpücüklere boğdu ardından omuzlarına çıkardı...
Bir dergi, özel bir çekim için ünlü oyuncuları Bodrum'da bir araya getirdi.
Önceki gün Yalıkavak'taki Allium adlı beach'te buluşan ekipte Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal da vardı.
Sevgililerin plajdaki eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.
Sevgilisini suda öpücüklere boğan Şanal, bir ara onu omuzlarına aldı. Şanal, iskeleye çıkarken de sevgilisine yardım edip elini öperek aşkını gözler önüne
serdi.
İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 tatilinden kareler...