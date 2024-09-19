Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek'in son haline bakın! Sandık Kokusu’nun Tılsım’ı Mina Akdin ile pijama partisinden paylaştı

Çitos Efe, Çakıl Bebek Nisan Aktaş, Atarlı Bilim Adamı Efe Dadak, Buckingham Prenses'i Henna Bülbül ve daha birçok minik yıldızın yer aldığı Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek, büyüyüp koca kız oldu. Demirbilek'in sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşım ise dikkat çekti. Bir dönem Hercai dizisinde rol alan Demirbilek, Sandık Kokusu'nun minik yıldızı Mina Akdin ile pijama partisi yaptı ve o anları paylaştı. Eğlenceli paylaşımıyla beğeni toplayan Demirbilek'in son hali ise görenleri şoke etti.