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14 yıl önce Ali Özbir’le evlenen Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Meğer Bir Gece Masalı’nın yıldızıyla...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü sunucu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile 2010 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Erol, bu kez görümcesi ile gündeme geldi. Zaman zaman sosyal medyada gelin-görümce paylaşımlarında bulunan Erol'un görümcesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Gözler Bir Gece Masalı'nın yıldızına çevrildi. Bakın Esra Erol'un görümcesi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:55 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 09:55
14 yıl önce Ali Özbir’le evlenen Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Meğer Bir Gece Masalı’nın yıldızıyla... 1

Ünlü sunucu Esra Erol, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

14 yıl önce Ali Özbir’le evlenen Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Meğer Bir Gece Masalı’nın yıldızıyla... 2

Ali Özbir ile 2010 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

14 yıl önce Ali Özbir’le evlenen Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Meğer Bir Gece Masalı’nın yıldızıyla... 3

Televizyon erkanlarının sevilen ismi, şimdi ise görümcesiyle gündeme geldi.

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