Demet Şener’in çocuklarıyla Paris hatırası! Kızı İrem annesinin pabucunu dama attı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı...

İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener, sosyal medya hesabında kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'la yeni bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda İrem Kutluay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İrem Kutluay'ın son hali için "Annesinin pabucunu dama attı", "Güzellik genetik", "Boynuz kulağı sallamış" yorumları yapıldı. İşte İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in ilk göz ağrısı...
Demet Şener ve İbrahim Kutluay, 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu.
2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi.
Ünlü modeli, geçen günlerde kızı İrem Kutluay'ın üniversite heyecanını paylaşırken bugün bambaşka bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.