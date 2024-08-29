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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Tüm dikkatleri üzerine topladı: Tam bir prenses!

Yıllar önce katıldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve 'Kutu Bebek' lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, bir süre daha televizyon macerasına devam ettiği ve Hercai dizisinde küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bıraktı. Şimdilerde eskisi kadar göz önünde olmaya Demirbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Pembeler içinde poz veren Demirbilek için "Tam bir prenses", "Maşallah büyümüş, güzelleşmiş" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 15:13 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 15:20
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Tüm dikkatleri üzerine topladı: Tam bir prenses! 1

Henüz 3 aylıkken televizyon dünyasına adım atan Ebrar Demirbilek, Çocuklar Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Tüm dikkatleri üzerine topladı: Tam bir prenses! 2

Programın ardından televizyon macerasına devam eden Demirbilek, Hercai dizisinde sergilediği performansla kendine hayran bıraktı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Tüm dikkatleri üzerine topladı: Tam bir prenses! 3

Şimdilerde eskisi kadar göz önünde olmaya Demirbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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