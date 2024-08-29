Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Tüm dikkatleri üzerine topladı: Tam bir prenses!

Yıllar önce katıldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve 'Kutu Bebek' lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, bir süre daha televizyon macerasına devam ettiği ve Hercai dizisinde küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bıraktı. Şimdilerde eskisi kadar göz önünde olmaya Demirbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Pembeler içinde poz veren Demirbilek için "Tam bir prenses", "Maşallah büyümüş, güzelleşmiş" yorumları yapıldı.