Cengiz Kurtoğlu “Köyüme döndüm” deyip paylaştı! Memleketi merak konusu oldu! Bakın aslen nereliymiş...

Gece Olunca, Yorgun Yıllarım, Duyanlara Duymayanlara ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kurtoğlu, el yazısıyla yazdığı bir notu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımının altına "Köyüme döndüm" ifadelerini kullanan Kurtoğlu'nun memleketi de merak konusu olarak "Cengiz Kurtoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun dikkat çeken paylaşımı ve memleketi...