Cengiz Kurtoğlu “Köyüme döndüm” deyip paylaştı! Memleketi merak konusu oldu! Bakın aslen nereliymiş...

Gece Olunca, Yorgun Yıllarım, Duyanlara Duymayanlara ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kurtoğlu, el yazısıyla yazdığı bir notu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımının altına "Köyüme döndüm" ifadelerini kullanan Kurtoğlu'nun memleketi de merak konusu olarak "Cengiz Kurtoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun dikkat çeken paylaşımı ve memleketi...
"Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan Cengiz Kurtoğlu, 1984'te Sen Sözden Anlamaz Mısın aslı ilk albümünü müzik piyasasına sundu.
Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Gece Olunca, Yorgun Yıllarım, Duyanlara Duymayanlara gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Kurtoğlu, güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettirdi.
Fadime Kurtoğlu ile evli olan 3 çocuk babası ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.