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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı! Yorum yağdı: “Yıllar acımamış”

Kadrosunda Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu için "Yaşlanmışsın Polat", "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı. İşte son hali...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 12:33 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 12:38
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı! Yorum yağdı: Yıllar acımamış 1

Asıl mesleği turizmcilik olan ve kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturan Necati Şaşmaz, senaryo ekibinde yer alacağını düşünürken başrol teklifiyle karşı karşıya kaldı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı! Yorum yağdı: Yıllar acımamış 2

Teklifi bir ay sonra kabul eden Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde yıllarca adından söz ettireceği Polat Alemdar karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı! Yorum yağdı: Yıllar acımamış 3

Şaşmaz, verdiği bir röportajda "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor" diyerek karakterin hayatındaki etkisinden bahsetti.

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