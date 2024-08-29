Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı! Yorum yağdı: “Yıllar acımamış”

Asıl mesleği turizmcilik olan ve kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturan Necati Şaşmaz, senaryo ekibinde yer alacağını düşünürken başrol teklifiyle karşı karşıya kaldı.

Teklifi bir ay sonra kabul eden Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde yıllarca adından söz ettireceği Polat Alemdar karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Şaşmaz, verdiği bir röportajda "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor" diyerek karakterin hayatındaki etkisinden bahsetti.