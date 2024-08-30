Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 16:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 16:33

Henüz 3 aylıkken televizyon dünyasına adım atan Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Programın ardından televizyon macerasına devam eden Demirbilek, Hercai dizisinde sergilediği performansla kendine hayran bıraktı.

Şimdilerde eskisi kadar göz önünde olmaya Demirbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Ekranların Kutu Bebek'i Ebrar, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında pembe elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demirbilek'in son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Maşallah büyümüş, güzelleşmiş", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumlarında bulundu.

Pembeler içinde poz veren Demirbilek için "Tam bir prenses", "Çok güzel maşallah" ifadeleri kullanıldı.

İşte Ebrar Demirbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...