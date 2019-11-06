Işın karaca kocası Tuğrul Odabaş'tan tek celsede boşandı! 06.11.2019 13:24

Güçlü sesi ile sevilen şarkıcı Işın Karaca 2016 yılında evlendiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile boşandı. Ani bir kararla tek celsede boşanan Işın Karaca, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boşanmalarına rağmen 25 yıllık arkadaşlıklarının bitmeyeceğini söyleyen Işın Karaca, Tuğrul Odabaş'tan neden boşandı? İşte detaylar...

Işın Karaca, 2016 yılında çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaşı ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Aşkları ile örnek bir çift olan Karaca ve Odabaş'ın sürpriz boşanma kararı sevenlerini derinden üzdü. Ünlü şarkıcı 3 yıllık eşinden boşanmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne tek başına geldi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti. Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler. Evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını da belirten Karaca ve Odabaş, boşanmalarına karar verilmesini talep ettiler. "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi.

"ANLAŞAMADIK BİTTİ"

Gazetecilerin, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz" demeleri üzerine Işın Karaca, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabiiki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi. Taraflar, ayrı kapılardan avukatlarıyla birlikte ayrıldılar.

KARARIN ARDINDAN EVDEN AYRILMIŞTI

Boşanma kararı alan çiftten Tuğrul Odabaşı, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrılmış, ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, Tuğrul Odabaş'ın boşanma kararının ardından oldukça kırgın olduğu öne sürüldü. Ayrıca Odabaşı'nın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekti.