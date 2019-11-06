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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 6 Türk de var | İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

Merakla beklenen dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Listede sürpriz isimler de yer alırken, 6 Türk'ün bulunması da dikkat çekti. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World tarafından hazırlanan "dünyanın en yakışıklı erkekleri" listesinde zirvede ünlü şarkıcı Zayn Malik yer aldı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...

06.11.2019 12:27 - Son Güncelleme: 06.11.2019 12:27
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 6 Türk de var | İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı.

100) Saad Lamjarred

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 6 Türk de var | İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

99) Faydee

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 6 Türk de var | İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

98) Timothee Chalamet

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 6 Türk de var | İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

97) Jin Akanishi

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 6 Türk de var | İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

96) Rodrigo Guirao

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