Çocuklar Duymasın’ın Mary’si Demet Tuncer’i yıllar sonra gören inanamadı! Amerikalı Mary’nin son hali ağızları açık bırakan cinsten

47 yaşındaki Demet Tuncer'in hâlâ çok güzel olduğunu savunanlar kadar, ''Yıllar size acımamış'' diyenler de oluyor.

İşte Çocuklar Duymasın dizisiyle adını duyuran Demet Tuncer başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…