Çocuklar Duymasın'da oynayan Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytıyla büyük tepki aldı!

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde de 2008'de nikah masasına oturduğu ve kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan'la ilgili bir yorum karşısında küplere binmişti. Sosyal medya hesabından 'Hayat reçetesi' adı altında mutlu olmak için yapılması gerekenleri paylaşan Altuğ'a bir takipçisi "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin"yorumunu yazmıştı. Yorumu görünce çılgına dönen güzel oyuncu, takipçisine şu sözlerle yanıt vermişti;