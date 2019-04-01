Çocuklar Duymasın'da oynayan Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytıyla büyük tepki aldı!
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, oy kullanmaya giderken giydiği vücut hatlarını belli eden taytıyla büyük tepki aldı. Yerel seçimler için oyunu kullanmaya giden Altuğ, sandık başında seçim pozu verdi. Oy kullanırken verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncunun vücut hatlarını belli eden taytı, sosyal medyada büyük tepki aldı. Altuğ, daha sonra fotoğrafı hesabından kaldırıp kırptı ve tekrar paylaştı.
01.04.2019 14:13
- Son Güncelleme: 01.04.2019 14:13
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran oyuncu Pınar Altuğ, dün oyunu kullanmak için gittiği okulda sandık başında poz verdi. O pozu Instagram'dan paylaşan Altuğ, büyük tepki aldı. Pınar Altuğ'un vücut hatlarını belli eden taytı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanan Pınar Altuğ, taytıyla gündem oldu. Altuğ, vücut hatlarını belli eden taytından dolayı tepki topladı.
SEÇİM POZU OLAY OLDU
Oyuncu Pınar Altuğ da oy kullandıktan sonra sandık başında seçim pozunu verdi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Altuğ, oy kullanmaya giderken giydiği tayttan dolayı takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.
BU NE HAL PINAR!
Sandık başında seçim pozu veren Altuğ, fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ancak ünlü oyuncunun giydiği tayt, vücut hatlarını belli ettirince, hayranlarının eleştirisine maruz kaldı. Altuğ, daha sonra fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar paylaştı.
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde de 2008'de nikah masasına oturduğu ve kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan'la ilgili bir yorum karşısında küplere binmişti. Sosyal medya hesabından 'Hayat reçetesi' adı altında mutlu olmak için yapılması gerekenleri paylaşan Altuğ'a bir takipçisi "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin"yorumunu yazmıştı. Yorumu görünce çılgına dönen güzel oyuncu, takipçisine şu sözlerle yanıt vermişti;
"Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız mazallah"