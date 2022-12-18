Civan Canova'nın öldüğünü unutan Esra Dermancıoğlu'dan kahreden paylaşım! Unuttu eli telefona gitti: "Konuşmak istedim, ölümün acı tarafı..."
Civan Canova'nın öldüğünü unutan Esra Dermancıoğlu'dan kahreden paylaşım! Unuttu, eli telefona gitti. Akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında hayata veda eden Civan Canova'nın ölümünün üzerinden 4 ay geçti. Ağustos ayında yaşamını yitiren Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu. Usta ismin yakın dostu Esra Dermancıoğlu arkadaşını aramak için telefona yeltendi ancak gerçeği sonradan hatırladı. Ünlü oyuncu duygularını sosyal medyada işte böyle ifade etti...
"KONUŞMAK İSTEDİM, ÖLÜMÜN ACI TARAFI..."
Civan Canova'nın öldüğünü unutan Esra Dermancıoğlu'dan kahreden paylaşım! Unuttu, eli telefona gitti...
UNUTTU, ARKADAŞINI ARAMAK İSTEDİ
Oyuncu Civan Canova'dan 20 Ağustos'ta üzen haber geldi. Canova hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik" notuyla duyurdu.
Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı. Esra Dermancıoğlu, "Bir konuşmak istedim. Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttum. Ve telefonla 'C' harfine gittim. Ölümün en acı verici tarafı ulaşamamak. Sevdiklerimiz bence ulaşılabilir olsun" dedi.
Son yolculuğuna uğurlanan ve Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katılanlar arasında Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Açelya Akkoyun da vardı.
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Tören sırasında Açelya Akkoyun ile selfi yapmaya çalışan kadın dikkat çekti. Ünlü oyuncu 'Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi' diyerek müsaade istedi.