Civan Canova'nın öldüğünü unutan Esra Dermancıoğlu'dan kahreden paylaşım! Unuttu eli telefona gitti: "Konuşmak istedim, ölümün acı tarafı..."

Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı. Esra Dermancıoğlu, "Bir konuşmak istedim. Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttum. Ve telefonla 'C' harfine gittim. Ölümün en acı verici tarafı ulaşamamak. Sevdiklerimiz bence ulaşılabilir olsun" dedi.