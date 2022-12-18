Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yaş farkı bakın kaç! 6 ayı deviren evliliğin bomba sırrı: 'Romantizm ve sadakat...'
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yaş farkı bakın kaç! 6 ayı deviren evlilikte mutluluğun sırrı romantizm ve sadakat... Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevenleriyle buluşuyor. 19 Aralık 2022 Pazartesi günü doğum gününü ve rekora koşan programını kutlayacak olan Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğu, özel hayatı ve gençliği merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile arasındaki uyumdan yaşına, gençliğinden 'torunum' dediği sevimli dostu Lokum'a hayatına dair tüm merak edilenler...
'ROMANTİZM VE SADAKAT...'
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yaş farkı bakın kaç! 6 ayı deviren evliliğin bomba sırrı; romantizm ve sadakat...
ATV ekranlarında yıllardır bir televizyon programından çok daha fazlasını yapan Müge Anlı 19 Aralık 2022 Pazartesi günü hem programının 3000. bölümünü hem de yeni yaşını kutlayacak.
Haziran ayında müjdeyi veren ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı'nın yaşı ve özel hayatı merak konusu oldu.
MÜGE ANLI YAY BURCU
Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan! Milyonları ekran başına kilitleyen ve gündemi belirleyen Müge Anlı'nın eşiyle arasındaki yaş farkı ve uyumu merak ediliyor. Yay kadınları romantik ilişkilerde dürüstlüğe ve açıklığa önem verirler. Özgürlük, belki de bir ilişkinin onlar için olmazsa olmazıdır.
KOÇ ERKEĞİ...
Genellikle yeni bir şeyler üretmeye ve öğrenmeye de son derece meraklıdırlar. Bir Koç erkeği aşık olduğu kadını nasıl el üstünde tutacağını da iyi bilir desek yalan olmaz. Koç erkekleri aynı zamanda son derece dobra olurlar. Gerçekten ne düşündüğünü söylemekten çekinmezler. Bu durum ilişkilerde kısa vadede sorunlara neden olsa da aslında sağlıklı bir ilişkinin temelini atabilmek için oldukça önemli bir niteliktir. Koç erkeklerinin en olumsuz özelliği ise her an patlamaya hazır, hızlı parlayan ve gergin bir yapılarının olmaları diyebiliriz. Ancak hayata her daim pozitif bakan Yaylar kendilerini dengeleyecektir.