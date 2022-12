Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yaş farkı bakın kaç! 6 ayı deviren evliliğin bomba sırrı: ’Romantizm ve sadakat...’

KOÇ ERKEĞİ...

Genellikle yeni bir şeyler üretmeye ve öğrenmeye de son derece meraklıdırlar. Bir Koç erkeği aşık olduğu kadını nasıl el üstünde tutacağını da iyi bilir desek yalan olmaz. Koç erkekleri aynı zamanda son derece dobra olurlar. Gerçekten ne düşündüğünü söylemekten çekinmezler. Bu durum ilişkilerde kısa vadede sorunlara neden olsa da aslında sağlıklı bir ilişkinin temelini atabilmek için oldukça önemli bir niteliktir. Koç erkeklerinin en olumsuz özelliği ise her an patlamaya hazır, hızlı parlayan ve gergin bir yapılarının olmaları diyebiliriz. Ancak hayata her daim pozitif bakan Yaylar kendilerini dengeleyecektir.