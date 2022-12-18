Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: "En sevdiğim İzel şarkısıdır..."
Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi. 28 Ağustos tarihinde İstanbul'da görkemli bir törenle evlenen Oğuzhan Koç - Demet Özdemir cephesinden bomba hamle geldi. İzel'in ikilinin fotoğrafını paylaşıp, 'Bebek' şarkısına yer vermesi Demet Özdemir'in hamile olduğu yönündeki iddiaları ortaya çıkarmıştı. Demet Özdemir hamilelik iddialarına bakın nasıl yanıt verdi.
18.12.2022 17:19 - Son Güncelleme: 18.12.2022 17:27
DEMET ÖZDEMİR HAMİLE Mİ?
Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti, Demet Özdemir'den o paylaşıma bomba açıklama geldi.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos tarihinde İstanbul'da evlenmişti. Şarkıcı İzel, ikilinin fotoğrafını yayınlayıp, fenomen eseri 'Bebek' eserine yer vermesi akılları karıştırmıştı.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti, Levent'teki 50 milyon TL'lik villalarını tadilata aldı. 3 milyon TL harcadı. Güzel oyuncu evinden ilk fotoğrafını paylaştı.