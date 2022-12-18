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Haberler Magazin Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: "En sevdiğim İzel şarkısıdır..."

Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: "En sevdiğim İzel şarkısıdır..."

Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi. 28 Ağustos tarihinde İstanbul'da görkemli bir törenle evlenen Oğuzhan Koç - Demet Özdemir cephesinden bomba hamle geldi. İzel'in ikilinin fotoğrafını paylaşıp, 'Bebek' şarkısına yer vermesi Demet Özdemir'in hamile olduğu yönündeki iddiaları ortaya çıkarmıştı. Demet Özdemir hamilelik iddialarına bakın nasıl yanıt verdi.

18.12.2022 17:19 - Son Güncelleme: 18.12.2022 17:27
Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç’la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: En sevdiğim İzel şarkısıdır...

DEMET ÖZDEMİR HAMİLE Mİ?

Oğuzhan Koç'la 4 ay önce evlenmişti, Demet Özdemir'den o paylaşıma bomba açıklama geldi.

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Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç’la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: En sevdiğim İzel şarkısıdır...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos tarihinde İstanbul'da evlenmişti. Şarkıcı İzel, ikilinin fotoğrafını yayınlayıp, fenomen eseri 'Bebek' eserine yer vermesi akılları karıştırmıştı.

Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç’la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: En sevdiğim İzel şarkısıdır...

"EN SEVDİĞİM İZEL ŞARKISIDIR..."

Özdemir, İzel'in paylaşamını sayfasına taşıyıp, "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil" yazdı.

Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç’la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: En sevdiğim İzel şarkısıdır...

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti, Levent'teki 50 milyon TL'lik villalarını tadilata aldı. 3 milyon TL harcadı. Güzel oyuncu evinden ilk fotoğrafını paylaştı.

Demet Özdemir hamile mi? Oğuzhan Koç’la 4 ay önce evlenmişti o paylaşıma bomba açıklama geldi: En sevdiğim İzel şarkısıdır...

Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç'un 3 Milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden 150 Bin TL'lik kombiniyle paylaşım yaptı ve ilk kez evini bu kadar net gösterdi.

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