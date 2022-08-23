Russell Crowe’dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler: Gerçek bir plan yapın

"NE KADAR DA BÜYÜLEYİCİ BİR ÜLKE"

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Russel Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke... Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.