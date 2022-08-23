Russell Crowe'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler: Gerçek bir plan yapın
Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine seslendi. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahseden Crowe, "Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." dedi.
23.08.2022 15:57 - Son Güncelleme: 23.08.2022 16:06
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu. Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.
"NE KADAR DA BÜYÜLEYİCİ BİR ÜLKE"
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Russel Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke... Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.
Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.
"YİNE İSABET ETTİRDİ"
Russell Crowe, Cem Yılmaz için, "Yine isabet ettirdi!" yazarak, tebrik mesajını yollamıştı.
Ünlü komedyen ise bu mesaja, "Bak, hala..." diyerek, yanıt vermişti.