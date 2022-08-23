Bennu Gerede yine göğsünü gere gere açıklamalar yaptı! 'Cinsellik ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi' dedi devamı olay!
Bennu Gerede yine göğsünü gere gere açıklamalar yaptı! 'Cinsellik ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi' dedi cümlenin devamı gündeme bomba gibi düştü. Oğlu Daren Gerede Erkaya'nın kendisinden 22 yaş büyük Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bennu Gerede geçen nisanda cinsel hayatını geçici olarak rafa kaldırdığını söyleyip bir nevi detoks yaptığını belirmişti. Bennu Gerede yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
23.08.2022 14:32 - Son Güncelleme: 24.08.2022 13:28
Bennu Gerede yine göğsünü gere gere açıklamalar yaptı! 'Cinsellik ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi' dedi devamı olay!
Katıldığı Survivor yarışmasında ünlenen 4 çocuk annesi Bennu Gerede, geçtiğimiz nisan ayında cinsel hayatını geçici olarak rafa kaldırdığını söyleyip, bir nevi detoks yaptığını belirtmişti. Bennu Gerede yine cesur, iddialı ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'nın aralarındaki 22 yaş farka aldırış etmeden yeni bir aşka yelken açmasına destek olan anne Bennu Gere Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.