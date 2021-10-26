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Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy'un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva'nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Türk sanat müziği şarkıcısı Bülent Ersoy'un 1980 yılında yüzlerce kişinin katıldığı fuarda göğüslerini açtığı fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Seyircinin tezahüratına dayanamarak üstsüz poz veren şarkıcının bu hareketi rezalet olarak tabir edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Gögüs takıntısı olan şarkıcı jüri olduğu yarışma programında da gögüsleri küçük olan yarışmacıları sık sık eleştiriyordu.

26.10.2021 15:41 - Son Güncelleme: 26.10.2021 15:41
Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy’un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva’nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Bülent Ersoy'un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu. 80'li yıllarda Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Bülent Ersoy 1980 yılının Ağustos ayında sahne aldığı İzmir Fuarı'nda tecahüratlara dayanamayıp sahne aldığı göğüslerini açtı. Gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkan Ersoy'a İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bununla da kalmayarak hakimle tartışan Diva hakarette bulunduğu gerekçesiyle Buca Cezaevi'nde yattı. Bülent Ersoy'un geçmişindeki o fotoğraf yeniden gündem oldu.

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Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy’un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva’nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Gazetelerin Ersoy'un gögüslerini açtığı o anları çekerek köşelerinde 'Rezalet' başlığı altında yayınladığı ortaya çıktı.

Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy’un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva’nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Bir dönem Ebru Gündeş'in de aralarında olduğu ses yarışmasında jürilik yapan Ersoy kadın yarışmacıların bir çoğunu gögüs kontrolünden geçiriyordu.

Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy’un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva’nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Ersoy, 2007-2009 yılları arasında jüri üyesi olduğu Popstar Alaturka programında, kadın yarışmacının göğüslerini ufak bulduğunu söyleyerek seyirciyi şaşkına çevirmişti.

Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy’un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva’nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Ayrıca Bülent Ersoy, jüri üyelerinden Ebru Gündeş'in göğüslerinin büyük olduğunu belirterek ''Ben gördüm, fevkalade'' yorumuyla da çok konuşulmuştu.

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