Cinsiyet değiştirmişti! Bülent Ersoy'un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Diva'nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu
Türk sanat müziği şarkıcısı Bülent Ersoy'un 1980 yılında yüzlerce kişinin katıldığı fuarda göğüslerini açtığı fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Seyircinin tezahüratına dayanamarak üstsüz poz veren şarkıcının bu hareketi rezalet olarak tabir edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Gögüs takıntısı olan şarkıcı jüri olduğu yarışma programında da gögüsleri küçük olan yarışmacıları sık sık eleştiriyordu.
26.10.2021 15:41
- Son Güncelleme: 26.10.2021 15:41
Bülent Ersoy'un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu. 80'li yıllarda Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Bülent Ersoy 1980 yılının Ağustos ayında sahne aldığı İzmir Fuarı'nda tecahüratlara dayanamayıp sahne aldığı göğüslerini açtı. Gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkan Ersoy'a İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bununla da kalmayarak hakimle tartışan Diva hakarette bulunduğu gerekçesiyle Buca Cezaevi'nde yattı. Bülent Ersoy'un geçmişindeki o fotoğraf yeniden gündem oldu.
Ayrıca Bülent Ersoy, jüri üyelerinden Ebru Gündeş'in göğüslerinin büyük olduğunu belirterek ''Ben gördüm, fevkalade'' yorumuyla da çok konuşulmuştu.