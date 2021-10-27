Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi abisine bin basıyor ailesinin genleri güzel! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve kardeşleri

İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, peş peşe rol aldığı yapımlarla kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandı. Şimdi ekranların aranan isimlerinden olan karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ülke sınırlarını aştı. Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'u sosyal medyada 3.6 mlyon kişi takip ediyor.