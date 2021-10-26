Tatlıses kızının çok acı günü! Sevgilisinin annesinin ölüm haberiyle yıkıldı! Kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun bir süredir birliktelik yaşadığı Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter hayatını kaybetti. Dörter İnstagram hesabından, "Bitanemiz annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06:05'te hakka yürüdü.'' diye yazdı. Sevgilisinin acısını paylaşan Çıtak "Sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu. Kızı ile araları bir küs bir barışık olan İbrahim Tatlıses'in çifti arayıp aramadığı ise bilinmiyor.
26.10.2021 15:00
- Son Güncelleme: 26.10.2021 15:00
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter sosyal medya hesabından annesinin vefat haberini verdi. Dörter, üzüntüsünü, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bitanemiz annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06:05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz." sözleriyle dile getirdi.
BİR AYRI BİR BARIŞIK!
Geçtiğimiz hafta tırnak bakım merkezinde saldırıya uğrayan Dilan Çıtak Tatlıses, Nişantaşı'ndaki bir dönercide objektiflere takıldı. Dilan Çıtak, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı şarkıcı Levent Dörter'le ayrıldıkları iddiasına yanıt verdi.