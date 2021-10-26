Tatlıses kızının çok acı günü! Sevgilisinin annesinin ölüm haberiyle yıkıldı! Kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Çıtak da kendi hesabından sevgilisinin paylaşımının üzerine şu sözleri yazdı;

''Selnur'um yaktın bizi... Sözüm vardı annem sana. Yemeğe gidecektik. Kahve içmeye gidelim kızım demiştin, tamam demiştim sözüm vardı... Seni çok seviyorum kuzum"