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Haberler Magazin Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin meğer boyu kadar oğlu varmış! Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliği...

Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin meğer boyu kadar oğlu varmış! Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliği...

Sosyal medyadan takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Psikolog Esra Ezmeci'nin özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler çok konuşuldu. Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarını İnstagram hesabından yayınlayan ve her itirafta dehşete düşüren Ezmeci meğer yıllar önce bir evlilik yapmış. 2005&ndash;2015 yılları arasında evli kaldığı Tutku Dalmaz'dan da Tuğra Dalmaz adından bir erkek çocuk sahibi olan ünlü psikoloğun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Eski ve ve çocuğuna bakın! Görenler şaştı kaldı!

31.10.2022 15:34 - Son Güncelleme: 31.10.2022 15:35
Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın! Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin meğer boyu kadar oğlu varmış!

Psikolog Esra Ezmeci son dönemlerde sosyal medya hesabının yanı sıra katıldığı TV programlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

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Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın! Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin meğer boyu kadar oğlu varmış!

1 Ağustos 1986 doğumlu olan Esra Ezmeci 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tutku Dalmaz ile 2015 yılında boşandı.

Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın! Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin meğer boyu kadar oğlu varmış!

Tuğra Dalmaz adında bir çocuk sahibi olan Ezmeci'yi İnstagram'da 5 milyonu aşkın kişi takip ediyor.

Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın! Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin meğer boyu kadar oğlu varmış!

Özellikle ilişki üzerine verdiği tavsiyelerle dikkatlerini üzerine çeken Esra Ezmeci son olarak bir takipçisinden gelen "Eski kayınpederimle birlikteyiz. Kayınvalidem 2 ay önce öldü. Çocuklara nasıl söylemeliyiz?" " sorusunu storysinde paylaşmış ve "Bu söylenmesi zor bir durum ve uygun bir ilişki değil. Burada iyi düşünün yol yakınken geri dönün" uyarısında bulunmuştu.

Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın! Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin meğer boyu kadar oğlu varmış!

Yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren ünlü psikolog Esra Ezmeci bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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