Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin meğer boyu kadar oğlu varmış! Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliği...

Özellikle ilişki üzerine verdiği tavsiyelerle dikkatlerini üzerine çeken Esra Ezmeci son olarak bir takipçisinden gelen "Eski kayınpederimle birlikteyiz. Kayınvalidem 2 ay önce öldü. Çocuklara nasıl söylemeliyiz?" " sorusunu storysinde paylaşmış ve "Bu söylenmesi zor bir durum ve uygun bir ilişki değil. Burada iyi düşünün yol yakınken geri dönün" uyarısında bulunmuştu.