Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca 'baba - kız pozlar verilsin' dedi sosyal medya yıkıldı: "Babalık çok yakışıyor"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca 'baba - kız pozlar verilsin' dedi sosyal medya yıkıldı. Atv'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mercan ile setten fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca'ya, "Babalık çok yakışıyor" "Allah sana da nasip etsin" yorumları yapıldı. Ardından Oktay Kaynarca'nın ailesi sosyal medyada gündem oldu.
"BABALIK ÇOK YAKIŞIYOR"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca 'baba - kız pozlar verilsin' dedi sosyal medya yıkıldı, "Babalık çok yakışıyor" yorumları havada uçuştu.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Ancak emanet ederek geride bıraktığı İstanbul artık bambaşka bir İstanbul olarak karşısında...
Sabah erken saatte sete giden Oktay Kaynarca Instagram'dan önce bu pozu verdi ardından dizide kızı rolünde oynayan Mercan karakteriyle fotoğraf paylaştı.
Oktay Kaynarca'nın bu kareye, "Baba - kız pozlar verilsin" notunu düşmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, Kaynarca'ya "Babalık çok yakışıyor" "Allah sana da nasip etsin" yorumları yapıldı.
Çocuklara olan özellikle de kız çocuklarına hayranlığı ile bilinen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın ailesi merak konusu oldu.