Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL'lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor...

'Var mısın Yok musun' serüveni ailesinin baskıları sonucu başlayan Özer, "Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış. Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım" açıklamasını yapmıştı.