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Haberler Magazin Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL'lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL'lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' ile tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti. 71 bin TL'lik ödülün sahibi olan Survivor Başak Özer evlendi ve bir erkek evlat dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın programlarıyla tanınan Başak bakın şimdilerde ne yapıyor...

17.08.2021 16:12 - Son Güncelleme: 17.08.2021 16:18
Survivor Başak Özer’i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL'lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Başak Özer’i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' sayesinde tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

Survivor Başak Özer’i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

'Var mısın Yok musun' serüveni ailesinin baskıları sonucu başlayan Özer, "Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış. Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım" açıklamasını yapmıştı.

Survivor Başak Özer’i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

71 BİN TL KAZANDI!

Başak Özer, "İyi ki katılmışım diyorum" yorumunda bulunduğu yarışma sonrası 71 bin TL'lik ödülün yanı sıra büyük bir şöhretinde de sahibi olmuştu. Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele eden Özer, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.

Survivor Başak Özer’i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor

SON HALİ ŞAŞIRTTI
Levent İyigel ile evlendikten sonra Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan Başak Özer, bir süredir sosyal medya üzerinden bebek ve çocuk ürünleri satıyor.

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