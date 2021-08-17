Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 71 bin TL'lik ödülün sahibi olmuştu şimdilerde bakın ne yapıyor
Survivor Başak Özer'i son haliyle tanımak imkansız! 2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' ile tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti. 71 bin TL'lik ödülün sahibi olan Survivor Başak Özer evlendi ve bir erkek evlat dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın programlarıyla tanınan Başak bakın şimdilerde ne yapıyor...
17.08.2021 16:12
- Son Güncelleme: 17.08.2021 16:18
71 BİN TL KAZANDI!
Başak Özer, "İyi ki katılmışım diyorum" yorumunda bulunduğu yarışma sonrası 71 bin TL'lik ödülün yanı sıra büyük bir şöhretinde de sahibi olmuştu. Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele eden Özer, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.