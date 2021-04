Çılgın Bediş oyuncularının itirafları havada uçuştu! 'Flört etme isteğim oldu sonra bir baktım ki...'

ÇILGIN BEDİŞ YAKIN ZAMANDA EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Her şeyin havada kaldığını ve aslında diziyi bitirmek istemediklerini itiraf eden Çılgın Bediş ekibinin Bediş'i Yonca Evcimik, "Artık bunların devamı yeni bölüm çekersek gelir. Aslında dijital platformların birinden sordular nasıl yapabiliriz diye. Henüz bir noktaya geldiğini sanmıyorum ama her an olabilir! Benim gönlüm çok olmasından yana ama tabi o günden bu güne adapte etmek çok kolay bir şey değil. Yeni bir şey yazılması ve yeni jenerasyon ile birleşmesi gereken bir yol olması gerekiyor. Bence gönülden ve pozitif düşünürsek olur arkadaşlar." şeklinde konuştu.

İşte Çılgın Bediş röportajının tüm detayları...