Çılgın Bediş oyuncularının itirafları havada uçuştu! 'Flört etme isteğim oldu sonra bir baktım ki...'

Diziyi yeniden çekmeyi düşünebileceğinizi söylemiştiniz daha önce, ya da özel bölüm yapmak gibi bir düşünceniz olduğundan bahsetmiştiniz. Böyle bir proje düşünceniz var mı gerçekten?

Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Tadı çok damağımızda kaldı ve ekipteki herkes çok istekli. Hatta Bütün ülkenin tadı damağında kaldı da diyebiliriz.

Sonay Aydın (Banu): Aslında biz son vermeyi düşünmüyorduk zaten o yüzden havada kaldı her şey.

Cenk Torun (Oktay): Yonca'nın patladığı bölüm değil mi? Evet.

Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Belki de daha iyi oldu çünkü oradan devam edecek bir sürü hikaye çıkabilir.

Cenk Torun (Oktay): Aslında devamını çektik ama başka kanalda devam etti. Fakat hiçbir yerde yok.

Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Ama herkes öbür tarafta kaldı zaten.

Çiçek Dilligil (Mükü): Beş ölüm çekmiştik.

Cenk Torun (Oktay): Benim sanki bir 9 bölüm alacağım vardı diye kalmıştı aklımda! (gülüyor). Oradan hiç alamadık çünkü.