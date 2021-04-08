Çılgın Bediş oyuncularının itirafları havada uçuştu! 'Flört etme isteğim oldu sonra bir baktım ki...'
Çılgın Bediş oyuncularının itirafları havada uçuştu! 90'lı yıllara damgasını vuran Türk komedi ve gençlik dizisi Çılgın Bediş'in oyuncuları Bi Başka YouTube kanalında Melisa Berkalp'in konuğu oldu. 1996 yapımı efsane dizi Çılgın Bediş'in yıldız oyuncu kadrosundan Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Sonay Aydın ve Rıza Sönmez o yıllara ve günümüze dair dikkat çeken itiraflarda bulundular. Yonca Evcimik, Çılgın Bediş'in ekranlara geri dönmesi hakkında, "Benim gönlüm çok olmasından yana, her an olabilir! sözleriyle dikkat çekti. İşte Her şeyin havada kaldığını ve aslında diziyi bitirmek istemediklerini ifade eden Çılgın Bediş oyuncularının itirafları...
Çılgın Bediş oyuncularının itirafları havada uçuştu! 90'lı yıllara damgasını vuran Türk komedi ve gençlik dizisi Çılgın Bediş'in oyuncuları Bi Başka YouTube kanalında Melisa Berkalp'in konuğu oldu. 1996 yapımı efsane dizi Çılgın Bediş'in yıldız oyuncu kadrosundan Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Sonay Aydın ve Rıza Sönmez o yıllara ve günümüze dair dikkat çeken itiraflarda bulundular.
ÇILGIN BEDİŞ YAKIN ZAMANDA EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Her şeyin havada kaldığını ve aslında diziyi bitirmek istemediklerini itiraf eden Çılgın Bediş ekibinin Bediş'i Yonca Evcimik, "Artık bunların devamı yeni bölüm çekersek gelir. Aslında dijital platformların birinden sordular nasıl yapabiliriz diye. Henüz bir noktaya geldiğini sanmıyorum ama her an olabilir! Benim gönlüm çok olmasından yana ama tabi o günden bu güne adapte etmek çok kolay bir şey değil. Yeni bir şey yazılması ve yeni jenerasyon ile birleşmesi gereken bir yol olması gerekiyor. Bence gönülden ve pozitif düşünürsek olur arkadaşlar." şeklinde konuştu.
İşte Çılgın Bediş röportajının tüm detayları...
Diziyi yeniden çekmeyi düşünebileceğinizi söylemiştiniz daha önce, ya da özel bölüm yapmak gibi bir düşünceniz olduğundan bahsetmiştiniz. Böyle bir proje düşünceniz var mı gerçekten?
Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Tadı çok damağımızda kaldı ve ekipteki herkes çok istekli. Hatta Bütün ülkenin tadı damağında kaldı da diyebiliriz.
Sonay Aydın (Banu): Aslında biz son vermeyi düşünmüyorduk zaten o yüzden havada kaldı her şey.
Cenk Torun (Oktay): Yonca'nın patladığı bölüm değil mi? Evet.
Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Belki de daha iyi oldu çünkü oradan devam edecek bir sürü hikaye çıkabilir.
Cenk Torun (Oktay): Aslında devamını çektik ama başka kanalda devam etti. Fakat hiçbir yerde yok.
Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Ama herkes öbür tarafta kaldı zaten.
Çiçek Dilligil (Mükü): Beş ölüm çekmiştik.
Cenk Torun (Oktay): Benim sanki bir 9 bölüm alacağım vardı diye kalmıştı aklımda! (gülüyor). Oradan hiç alamadık çünkü.
"HEPİMİZ TELEVİZYON YILDIZLARIYDIK!"
90'lı yıllar ile kıyasladığımız zaman dizi ve sinema sektörünün yapaylaştığını düşünüyor musunuz? Sizce prodüksiyon anlamında şimdi ile o zamanlar arasında farklar var mı?
Cenk Torun (Oktay): Kesinlikle var. Şu an hepsi birbirinin kopyası olmuş durumda. Artık değişik hiçbir şey yapılmıyor. Konular hep aynı sadece kişiler değişiyor.
Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Ben pandemi dönemine kadar gerçekten hiç Türk dizisi izlemiyordum. Bu süreçte Türk dizilerini izlemeye başladım ve dört tane diziyi aynı zamanda izlemeye çalışmak büyük kafa karışıklığı yaptı bende. İnsanlar bu kadar diziyi nasıl izleyebiliyorlar ve akıllarında tutabiliyorlar ben hayret ediyorum gerçekten.
Çiçek Dilligil (Mükü): Bugün bütün ekibe ve oyunculara sağlanan konforlar o zaman yoktu mesela. Biz hayatımızda ilk kez hepimizin sığıştığı bir karavanı Çılgın Bediş'te gördük. Hep birlikte yaşasın karavan diyerek giriyorduk içeri ve şu an karavanlarda güç savaşları var seninki mi daha büyük benimki mi gibilerinden.
Rıza Sönmez (Savaş): Şimdi ile 90'lar arasındaki çatışmada Çılgın Bediş'in özel bir durumu var. Çılgın Bediş bir ara formattı. Çılgın Bediş Turgut Yasalar ile başladı. Yeni sinema ruhuna sahip olan bir yönetmen ile başladı ve devam etti 6 bölüm boyunca. Sonrasında Yeşilçam sinemasının yönetmenleri bizim yönetmenimiz oldu. Çılgın Bediş dönemi aslında Yeşilçam'ın televizyona aktarıldığı, oradan renkler taşıyan bir çalışmaydı. Biz o zaman naif bir Yeşilçam uzantısıydık. O zaman biz çok farkında değildik, reytingler açıklanmıyordu ama hepimiz televizyon yıldızlarıydık.