Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu! Ağzını açıp gösteren Ceyda Ersoy'dan olay paylaşım: "Şaka ötesi, bir ay öpüşmemiştik ama..."
Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu! Ağzını açıp gösteren Ceyda Ersoy'dan olay paylaşım! Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un adı bir kez daha gündeme geldi. Ceyda Ersoy, öpüşürken dilinin koptuğunu söyleyerek o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hastanede diline dikiş attıran Ceyda Ersoy geçirdiği operasyon sonrası, "Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin" ifadelerini kullandı.
10.01.2023 09:42 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:57
"ŞAKA ÖTESİ, BİR AY ÖPÜŞMEMİŞTİK AMA..."
Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu! Ağzını açıp gösteren Ceyda Ersoy'dan olay paylaşım geldi.
Katıldıkları moda programıyla ünlenen 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un son sevgilisi öpüşürken dili kopardı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, hastaneden paylaşımda bulundu.
"ÖPÜŞMEYİ Mİ BİLMİYOR YA DA SAPIK MI?"
Ceyda Ersoy videoda, "Bi tane normali bulmaz beniz zaten. Trajikomik. Ba bay cnm ba bayy uzak dur benden" diyerek yayınladığı videoda Ersoy şunları söyledi: Arkadaşlar iyiyim sağolun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an."