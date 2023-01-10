Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: "Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben " Eşi Yağmur Atacan'la kara haberi duyuran Altuğ...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bir televizyon programına konuk olan Pınar Altuğ, sosyal medyadaki takipçileriyle girdiği diyaloglara açıklık getirdi. İşte detaylar...
10.01.2023 09:51 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:34
Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.