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Haberler Magazin Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: "Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben " Eşi Yağmur Atacan'la kara haberi duyuran Altuğ...

Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: "Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben " Eşi Yağmur Atacan'la kara haberi duyuran Altuğ...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bir televizyon programına konuk olan Pınar Altuğ, sosyal medyadaki takipçileriyle girdiği diyaloglara açıklık getirdi. İşte detaylar...

10.01.2023 09:51 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:34
Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben Eşi Yağmur Atacan’la kara haberi duyuran Altuğ...

2023'ün ilk gün eşi ve kendisinin kötü haberini duyuran Pınar Altuğ, açtı ağzını yumdu gözünü.

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Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben Eşi Yağmur Atacan’la kara haberi duyuran Altuğ...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben Eşi Yağmur Atacan’la kara haberi duyuran Altuğ...

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben Eşi Yağmur Atacan’la kara haberi duyuran Altuğ...

Su adında bir kızları olan çift paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştı.

Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben Eşi Yağmur Atacan’la kara haberi duyuran Altuğ...

Atacan'ın paylaşımı çiftin hayranlarını bir hayli üzmüştü ve 'Geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.

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