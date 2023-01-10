Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise'nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı.

Hadise, Gülben Ergen ve birçok ünlüye karşı beslediği "aşırı kin"'le sunduğu programı şahsi meseleleri haline çeviren Seren, daha önce de reytingleri çok kötü olduğu için daha önce de bir başka kanaldan kovulmuştu. Sonra da Ebru Yaşar'ın eşinin sahibi olduğu programına son verilmişti.

