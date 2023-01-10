Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise'nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı
Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı. Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı, sosyal medyada 'Seren Serengil programda neden yok?' sorusunun yanıtı arandı. Hadise'nin avukatı Feyza Altun olayından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı. Gizli kayıt yapan Seren Serengil'in biletinin aslında daha önce kesildiği iddia edildi. İşte önceki gün canlı yayını bir anda bırakıp giden Seren Serengil'in programda olmama nedeni...
Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise'nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı.
Takıntılı olduğu, ünlü ve başarılı isimlere sunduğu programda demediğini bırakmayan, hakaret ve iftiralar yüzünden hem kendisinin, hem kanalın sürekli mahkemelik olmasına sebep olan Seren Serengil, kanaldan kovuldu.
Uçankuş'un haberine göre; bir kaç yıl önce, Söylemezsem Olmaz'ın kadrosuna katılan Seren Serengil 9 Ocak 2023 günü programda yeni bir problem çıkardı ve yayın öncesi "Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam" diye tutturdu. Durumu Osman Gökçek'e ileten yapımcı Bilal Özbilge ardından Seren'e "Çık, git gelme" dedi. Seren de programa çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.
Ayrıldığı eşi Yaşar İpek'i de gizlice kameraya alan Seren, Avukat Feyza Altun'a da aynısını yapıp, yapımcısını "yasaklı madde kullanan" kişi durumuna düşürdü ve bugüne dek hep arkasında duran ismin de sabrı taştı ve kanaldan kovuldu.
Seren'in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe'nin geleceği söylentileri ortalıkta dolaşıyor.