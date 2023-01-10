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Haberler Magazin Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise'nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise'nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı. Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı, sosyal medyada 'Seren Serengil programda neden yok?' sorusunun yanıtı arandı. Hadise'nin avukatı Feyza Altun olayından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı. Gizli kayıt yapan Seren Serengil'in biletinin aslında daha önce kesildiği iddia edildi. İşte önceki gün canlı yayını bir anda bırakıp giden Seren Serengil'in programda olmama nedeni...

10.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:27
Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise’nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise'nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı.

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Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise’nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Takıntılı olduğu, ünlü ve başarılı isimlere sunduğu programda demediğini bırakmayan, hakaret ve iftiralar yüzünden hem kendisinin, hem kanalın sürekli mahkemelik olmasına sebep olan Seren Serengil, kanaldan kovuldu.

Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise’nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Hadise, Gülben Ergen ve birçok ünlüye karşı beslediği "aşırı kin"'le sunduğu programı şahsi meseleleri haline çeviren Seren, daha önce de reytingleri çok kötü olduğu için daha önce de bir başka kanaldan kovulmuştu. Sonra da Ebru Yaşar'ın eşinin sahibi olduğu programına son verilmişti.

Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise’nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Uçankuş'un haberine göre; bir kaç yıl önce, Söylemezsem Olmaz'ın kadrosuna katılan Seren Serengil 9 Ocak 2023 günü programda yeni bir problem çıkardı ve yayın öncesi "Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam" diye tutturdu. Durumu Osman Gökçek'e ileten yapımcı Bilal Özbilge ardından Seren'e "Çık, git gelme" dedi. Seren de programa çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.

Seren Serengil programdan kovuldu ortalık karıştı Bircan Bali ve Arto iki kişi kaldı! Hadise’nin avukatından sonra Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı

Ayrıldığı eşi Yaşar İpek'i de gizlice kameraya alan Seren, Avukat Feyza Altun'a da aynısını yapıp, yapımcısını "yasaklı madde kullanan" kişi durumuna düşürdü ve bugüne dek hep arkasında duran ismin de sabrı taştı ve kanaldan kovuldu.
Seren'in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe'nin geleceği söylentileri ortalıkta dolaşıyor.

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