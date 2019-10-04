Chloe Loughnan'dan ayrılan Serdar Ortaç gecelerde bir kadınla yakalandı! Gizemli güzel Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi mi?
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay sonlandırdı. Tek celsede biten Serdar Ortaç - Chloe Lughnan evliliğinin perde arkası hayranları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni olarak Chloe'nin bebek aldırdığı iddiası gündemden düşmezken, Serdar Ortaç gecelerde bir kadınla yakayı ele verdi.
Serdar Ortaç bir güzelle gecelerde yakayı ele verdi. 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de genç bir kadın ile görüntülendi. Kim olduğu henüz bilinmeyen bir kadınla derin bir sohbete dalan Ortaç'ın keyfinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz ay İrlandalı model Chloe Loughnan ile sürdürdüğü 5 yıllık evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, eski çapkın günlerine geri döndü. Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile ayrılmasının hemen ardından kendisini işe adamış ve konserden konsere koşturmuştu. Ortaç, bekar olarak devam ettiği hayatında haftalar sonra gizemli bir kadınla görüntülendi. Önceki akşam Kuruçeşme'de genç bir kadın ile görüntülendi. Kim olduğu henüz bilinmeyen bir kadınla derin bir sohbete dalan Ortaç'ın keyfinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
CHLOE LOUGHNAN'DAN SERDAR ORTAÇ AÇIKLAMASI!
Serdar Ortaç'la İrlandalı model Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliği geçtiğimiz ay tek celsede bitti. Uzun zamandır haklarında ayrılık dedikoduları çıkan çift, birlikte geldiği adliyede boşandı ve adliyeden el ele çıktı. Ayrılık sonrası yurt dışına geri dönen Chloe Loughnan, boşanmanın detaylarını anlattı.