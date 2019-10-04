Chloe Loughnan'dan ayrılan Serdar Ortaç gecelerde bir kadınla yakalandı! Gizemli güzel Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi mi?

Geçtiğimiz ay İrlandalı model Chloe Loughnan ile sürdürdüğü 5 yıllık evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, eski çapkın günlerine geri döndü. Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile ayrılmasının hemen ardından kendisini işe adamış ve konserden konsere koşturmuştu. Ortaç, bekar olarak devam ettiği hayatında haftalar sonra gizemli bir kadınla görüntülendi. Önceki akşam Kuruçeşme'de genç bir kadın ile görüntülendi. Kim olduğu henüz bilinmeyen bir kadınla derin bir sohbete dalan Ortaç'ın keyfinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.