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Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Dün Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesine pek çok ünlü isim de katılmıştı. Bunlardan biri Tarık Ünlüoğlu'nun yakın arkadaşlarından biri olan Melek Baykal'dı. Melek Baykal, cenazede şaşırtan bir açıklama yaptı. Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıklayan Melek Baykal ayrıca hem ağladı hem ağlattı. Peki Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşın? İşte başta Tarık Ünlüoğlu'nun yaşı ve ünlülerin gerçek yaşları...

04.10.2019 11:24 - Son Güncelleme: 04.10.2019 11:32
Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Önce İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Ardından Levent Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesine sanat dünyasından pek çok dostu katıldı.

Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

Onlardan biri de Tarık Ünlüoğlu'nun yakın arkadaşı Melek Baykal'dı. Dostu hakkında konuşan Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşı ve diğer ünlü isimlerin yaşları.

Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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