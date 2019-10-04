Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşında? Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıkladı... İşte şaşırtan gerçek

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Dün Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesine pek çok ünlü isim de katılmıştı. Bunlardan biri Tarık Ünlüoğlu'nun yakın arkadaşlarından biri olan Melek Baykal'dı. Melek Baykal, cenazede şaşırtan bir açıklama yaptı. Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek yaşını açıklayan Melek Baykal ayrıca hem ağladı hem ağlattı. Peki Tarık Ünlüoğlu aslında kaç yaşın? İşte başta Tarık Ünlüoğlu'nun yaşı ve ünlülerin gerçek yaşları...

04.10.2019 11:24 - Son Güncelleme: 04.10.2019 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





