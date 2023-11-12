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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının tarihinde ilk defa bu akşam 13. soru yani 5 milyon değerindeki soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon oldu. 5 milyonluk soruyu ise ilk kez Eyüp İşler açtırdı. Yarışmacıya ''İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasında olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'' sorusu soruldu. İşte cevabı ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 20:42 Güncelleme 12 Kasım 2023, 21:38
Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı 1

Pazar akşamlarının vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam bir kez daha milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Programın son bölümünde Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya yaklaşarak büyük bir heyecanın fitilini ateşledi. Daha önce Rabia Birsen Güvercin ve Batu Alıcı'nın başarısı ile hafızalarda yer eden bu anlar, Kim Milyoner Olmak İster'in eşsiz gerilimini bir kez daha gözler önüne serdi. Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya açılan kapıyı araladı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı 2

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile her Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 13. soru yani 5 milyon değerindeki soru ilk kez açılacak.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı 3

Eyüp İşler'in 5 milyonluk soruya kadar gelmesi sosyal medyada da büyük bir heyecanın patlamasına neden oldu. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda, programın 5 milyonluk sorusu hakkında birçok paylaşım yapılıyor.

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