Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

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Pazar akşamlarının vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam bir kez daha milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Programın son bölümünde Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya yaklaşarak büyük bir heyecanın fitilini ateşledi. Daha önce Rabia Birsen Güvercin ve Batu Alıcı'nın başarısı ile hafızalarda yer eden bu anlar, Kim Milyoner Olmak İster'in eşsiz gerilimini bir kez daha gözler önüne serdi. Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya açılan kapıyı araladı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.