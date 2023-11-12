Kenan İmirzalıoğlu'nun 20'li yaşlardaki hali olay oldu! 2 çocuk babasını ilk kez böyle göreceksiniz! Sinem Kobal'ın biricik eşi...

Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'ın, "Kenan görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar" açıklaması hakkında, ''İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim.' sözleriyle gündeme gelmişti. 2 çocuk babası bu kez ise 20'li yaşlarındaki hali ile gündem oldu.
2 çocuk babası ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik hali sosyal medyayı salladı. Türkiye'nin en başarılı oyuncu ve programcılarından olan Kenan İmirzalıoğlu, her işiyle adından söz ettirmeyi başardı. Mankenlikten oyunculuğa geçişle birlikte birbirinden özel işlere imza atan Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimi çok konuşuldu. İşte ekranlardaki ilk ve son hali...
18 Haziran 1974 yılından Ankara'da doğan Kenan İmirzalıoğlu, cesur ve mert karakterleri canlandırarak oyunculuğa adım attı. Karizmatik duruşuyla dikkat çeken başarılı oyuncu, kariyerinin ilk yıllarından mankenlik yaptı.
1997 yılında Best Model of the World yarışmasında birinciliği elde ederek kariyerinde önemli bir adım attı. Dizilerde ve sinema filmlerinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapmaya devam ediyor. Kendine has sunumuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu şu an 48 yaşında.