Kenan İmirzalıoğlu'nun 20'li yaşlardaki hali olay oldu! 2 çocuk babasını ilk kez böyle göreceksiniz! Sinem Kobal'ın biricik eşi...

Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'ın, "Kenan görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar" açıklaması hakkında, ''İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim.' sözleriyle gündeme gelmişti. 2 çocuk babası bu kez ise 20'li yaşlarındaki hali ile gündem oldu.