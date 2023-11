Kenan İmirzalıoğlu'nun 20'li yaşlardaki hali olay oldu! 2 çocuk babasını ilk kez böyle göreceksiniz! Sinem Kobal'ın biricik eşi...

3

1997 yılında Best Model of the World yarışmasında birinciliği elde ederek kariyerinde önemli bir adım attı. Dizilerde ve sinema filmlerinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapmaya devam ediyor. Kendine has sunumuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu şu an 48 yaşında.