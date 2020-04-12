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Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmezken, karantina günlerinde daha fazla sosyal medya paylaşımı yaparak magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, gün içerisinde Benek'i dışarıya çıkarttığı için sevgilisi Yıldırım'a tepki gösterdiği ve bu yüzden Kaan Yıldırım'ın kendi evine geri döndüğü iddia edilmişti. Hadise - Kaan Yıldırım aşkında yeni yakayı ele veren isim Hadise oldu. Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

12.04.2020 13:20 - Son Güncelleme: 12.04.2020 13:20
Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor.

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Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti. Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.

Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Daha sonra benzer bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan oyuncunun pozundaki gri koltuk dikkat çekti. Çünkü daha önce aynı koltukta Hadise de paylaşım yapmıştı.

Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Bu karelerin ardından ikilinin karantina günlerinde birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatta sonrasında Hadise'nin corona virüs endişesi taşıdığı, bu nedenle Yıldırım'ın sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız olduğu ve ikilinin evlerini ayırdığı söylendi.

Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Tüm bu gelişmelere rağmen sessizliğini koruyan ikiliden Hadise bir kez daha yakayı ele verdi. TV8 ekranlarının fenomen yarışması 'Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

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