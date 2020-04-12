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Survivor 2020 Birleşme Partisi her şeyi ele verdi! Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde 'Sevgilisini, tacizci sapığından koruyor'

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmezken, karantina günlerinde daha fazla sosyal medya paylaşımı yaparak magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, gün içerisinde Benek'i dışarıya çıkarttığı için sevgilisi Yıldırım'a tepki gösterdiği ve bu yüzden Kaan Yıldırım'ın kendi evine geri döndüğü iddia edilmişti. Hadise - Kaan Yıldırım aşkında yeni yakayı ele veren isim Hadise oldu. Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

12.04.2020 13:20 - Son Güncelleme: 12.04.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





