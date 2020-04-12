Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

Corona virüs salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, "Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük." dedi. Birce Akalay ayrıca sürecin herkesi eşitlediğine inandığını da, "Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hepimizin eşitlendiği bir dönem" sözleri ile ekledi.