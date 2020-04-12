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Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

Birce Akalay, karantina günlerinin kendisini zorladığını belirtti. Oyuncu Serkan Altunorak ile Birce Akalay, bir derginin Instagram sayfasında gerçekleşen canlı yayına konuk oldu. Corona virüs pandemisi nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, "Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim." derken bir hastalığı olduğunu da açıkladı. İşte Birce Akalay'ın corona virüs nedeni ile kendisini zorlayan bilinmeyen hastalığı...

12.04.2020 11:50 - Son Güncelleme: 12.04.2020 12:12
Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

Babil dizisinde İlay karakteri ile ekranlarda yer alan oyuncu Birce Akalay, oyuncu Serkan Altunorak ile birlikte bir derginin Instagram sayfasına kanuk oldu. Corona virüs sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirten Akalay, hastalığı olduğunu ve evde durmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti. İşte Birce Akalay'ın sözleri...

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

Corona virüs salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, "Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük." dedi. Birce Akalay ayrıca sürecin herkesi eşitlediğine inandığını da, "Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hepimizin eşitlendiği bir dönem" sözleri ile ekledi.

Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

BEYAZ

Bademcikleri oldukça hassas olan şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemiyor.

Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'

SERTAB ERENER

Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

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