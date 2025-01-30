Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! “Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim”

Sevenlerini uyarmayı ihmal etmeyen Çelik, şu ifadeleri kullandı: "3 gündür hastalık gözümü bile açamadım. Salgın diyorlardı ama bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim.

Maske takın da demiyorum çünkü son günlerde insanlarla görüşmedim görüştüklerim hala sağlıklı. En son 3 sene önce nezle olmuş biri olarak bağışıklığı güçlü biriyim aslında. Bana bir şey olmaz demeyin"