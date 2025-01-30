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Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! “Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim”

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgına yakalandığını duyurmuştu. Ateş'in ardından bir kötü haber de Öykü Çelik'ten geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla salgına yakalandığını açıkladı ve "Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:37 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:37
Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim

37 yaşındaki ünlü oyuncu Öykü Çelik, salgına yakalandı. Instagram hesabından paylaşım yapan Öykü Çelik, "Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim

Sevenlerini uyarmayı ihmal etmeyen Çelik, şu ifadeleri kullandı: "3 gündür hastalık gözümü bile açamadım. Salgın diyorlardı ama bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim.

Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim

Maske takın da demiyorum çünkü son günlerde insanlarla görüşmedim görüştüklerim hala sağlıklı. En son 3 sene önce nezle olmuş biri olarak bağışıklığı güçlü biriyim aslında. Bana bir şey olmaz demeyin"

Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim

İşte o paylaşım...

Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim

"İKİ GÜNDÜR GÖZÜMÜ AÇAMIYORUM"

Ceyda Ateş de önceki gün yaptığı paylaşımda salgına yakalandığını duyurmuştu.

Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim

Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum. Boş bakıyorum artık."