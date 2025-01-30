Ceyda Ateş’in ardından Öykü Çelik de salgına yakalandı! “Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim”

37 yaşındaki ünlü oyuncu Öykü Çelik, salgına yakalandı. Instagram hesabından paylaşım yapan Öykü Çelik, "Bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Sevenlerini uyarmayı ihmal etmeyen Çelik, şu ifadeleri kullandı: "3 gündür hastalık gözümü bile açamadım. Salgın diyorlardı ama bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim.
Maske takın da demiyorum çünkü son günlerde insanlarla görüşmedim görüştüklerim hala sağlıklı. En son 3 sene önce nezle olmuş biri olarak bağışıklığı güçlü biriyim aslında. Bana bir şey olmaz demeyin"
İşte o paylaşım...
"İKİ GÜNDÜR GÖZÜMÜ AÇAMIYORUM"
Ceyda Ateş de önceki gün yaptığı paylaşımda salgına yakalandığını duyurmuştu.